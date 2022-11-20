Спецоперация 20 ноября 2022, 18:40 ПВО сбила два беспилотника недалеко от военного аэродрома в Ростовской области Baza: в Ростовской области сбили два неопознанных беспилотника

Читать 360tv в

В Ростовской области ПВО сбила два неопознанных беспилотника недалеко от военного аэродрома. Об этом сообщило интернет-издание Baza в своем Telegram-канале.

Первый беспилотный летательный аппарат сбили около 22 часов вечера 19 ноября в полутора километрах от города Миллерово. Через час в 10 километрах от города обнаружили и сбили еще один аппарат.

Реклама

В нескольких километрах находится местный аэродром.

Реклама

Принадлежность БПЛА сейчас выясняется.

Местные жители до этого сообщали о громких хлопках в воздухе и нескольких поврежденных автомобилях.

На этой неделе украинский беспилотник попытался атаковать узловую подстанцию крымского энергомоста, но потерпел фиаско. От аппарата остались обломки и воронку. Энергоподстанция не пострадала и продолжила работу в обычном режиме. Другой украинский аппарат на днях сбили на границе с Белоруссией. Он пролетел над чужой территорией целых 100 метров. Его сбили из автомата Калашникова.