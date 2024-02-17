Спецоперация 17 февраля 2024, 18:29 Отличившихся при освобождении Авдеевки военных предложили наградить Слуцкий: отличившихся участников операции в Авдеевке надо представить к наградам РИА «Новости»

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Освобождение города Авдеевка в Донецкой Народной Республике стало демонстрацией героизма и мощи русского оружия, отличившихся участников операции необходимо представить к наградам. Об этом в Telegram-канале написал депутат Леонид Слуцкий.

«Безусловно, это проявление героизма и мощи русского оружия. Отличившихся участников операции нужно представить к наградам. Мы будем гордиться ими и чествовать», — отметил он.

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Парламентарий выразил мнение, что киевскому режиму не уйти от справедливого возмездия.

«Таких шагов должно быть больше. Российская армия взламывает оборону противника. Фронт ВСУ совсем скоро обрушится, и Киев освободится от хунты Зеленского. Никто не скроется из укронацистов, каждый ответит за преступления. Пусть нацисты прячутся в подвалы и дрожат. Подпевалам западных элит осталось жировать недолго», — добавил Слуцкий.

Ранее российская армия вошла в Авдеевку. В воскресенье стало известно, что микрорайон «Химик» и Авдеевский коксохимический завод перешли под контроль ВС России.