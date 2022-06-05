Путин заявил о последствиях для Запада после поставок ракет большей дальности на Украину

Если Запад поставит на Украину ракеты большей дальности, Россия сделает выводы и начнет наносить удары по тем объектам, которые пока не трогает, предупредил президент РФ Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину на телеканале «Россия 1». По его мнению, возня, которую западные страны устраивают вокруг новых поставок оружия для ВСУ, имеют цель затянуть конфликт.

«Если [ракеты большей дальности] будут поставляться — из этого мы будем делать соответствующие выводы и применять свои средства поражения, которых у нас достаточно, для того, чтобы наносить удары по тем объектам, по которым мы пока не наносим», — сказал президент.

Отдельно он обратил внимание на решение США предоставить Украине новые реактивные системы залпового огня.

«В решении США поставить Украине новые РСЗО нет ничего нового. Во-первых, вот эти системы залпового огня, они ведь у украинской армии находятся на вооружении, аналогичные системы „Град“, „Смерч“, „Ураган“. То, что сейчас предполагается поставить, эти ракеты, дальность зависит не от самих систем, а от ракет которые используются, то, что мы видим, слышим, знаем, это ничего не имеет общего с доверием к украинскому режиму», — подчеркнул глава государства.

Таким образом, поставки американских РСЗО станут просто восполнением потерь ВСУ. С желанием восстановить уничтоженное, по словам президента, связаны и просьбы украинских властей на поставку артиллерии тоже связаны с желанием восстановить уничтоженное.

Путин обратил внимание, что против разведывательных беспилотников ВСУ эффективно работают «Буки», «Торы» и «Панцири». Их щелкают, как орехи, подчеркнул он.