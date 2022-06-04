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    04 июня 2022, 19:54

    «Щелкаем как орешки». Путин рассказал об успехах российских ПВО в зоне спецоперации на Украине

    Путин заявил, что российские силы ПВО уничтожили десятки боеприпасов ВСУ

    Александр Иванов

    Силы российской противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили десятки боевых целей в зоне спецоперации России на Украине. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину на телеканале «Россия 1».

    «Щелкаем как орешки». Путин рассказал об успехах российских ПВО в зоне спецоперации на Украине

    «[Боеприпасы ВСУ] наши системы ПВО щелкают, как орехи, уничтожены десятки», — сказал российский лидер.

    Путин не уточнил, о каком именно вооружении идет речь. 4 июня Минобороны сообщило, что эти подразделения Вооруженных сил (ВС) сбили военно-транспортный самолет ВСУ. Системы российских ПВО выполнили этот удар под Одессой. ВСУ планировали доставить этим самолетом вооружение и боеприпасы.

    Журналисты ТАСС отметили, что заявление Путина о слаженной работе российских ПВО — лишь часть большого интервью. Вторую часть беседы президента России с Зарубиным предположительно опубликуют в воскресенье. Телеканал анонсировал, что в этом блоке интервью Путин ответит на вопрос о поставках из США вооружений на Украину.