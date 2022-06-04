«Щелкаем как орешки». Путин рассказал об успехах российских ПВО в зоне спецоперации на Украине

Силы российской противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили десятки боевых целей в зоне спецоперации России на Украине. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину на телеканале «Россия 1».

«[Боеприпасы ВСУ] наши системы ПВО щелкают, как орехи, уничтожены десятки», — сказал российский лидер.

Путин не уточнил, о каком именно вооружении идет речь. 4 июня Минобороны сообщило, что эти подразделения Вооруженных сил (ВС) сбили военно-транспортный самолет ВСУ. Системы российских ПВО выполнили этот удар под Одессой. ВСУ планировали доставить этим самолетом вооружение и боеприпасы.

Журналисты ТАСС отметили, что заявление Путина о слаженной работе российских ПВО — лишь часть большого интервью. Вторую часть беседы президента России с Зарубиным предположительно опубликуют в воскресенье. Телеканал анонсировал, что в этом блоке интервью Путин ответит на вопрос о поставках из США вооружений на Украину.