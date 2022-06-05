Возня вокруг дополнительных поставок вооружения Украине имеет только одну цель — затянуть как можно дальше вооруженный конфликт. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину на телеканале «Россия 1».

Глава государства подчеркнул, что Россия следит за ситуацией. В случае, если Запад предоставит Украине ракеты большей дальности, РФ не оставит это без внимания.

«Мы будем делать соответствующие выводы и применять свои средства поражения, чтобы наносить удары по тем объектам, по которым мы пока не наносим», — добавил глава государства.

Накануне Путин заявил, что Россия щелкает вооружение США на Украине как орехи, ВС РФ уже уничтожили десятки комплексов, снарядов и разного рода установок.