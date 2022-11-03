Путин подписал указ о единовременной выплате мобилизованным | 360°

Спецоперация 03 ноября 2022, 22:40 Путин подписал указ о единовременной выплате мобилизованным Президент России Путин подписал указ о единовременной выплате мобилизованным РИА "Новости"

Читать 360tv в

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 195 тысяч рублей мобилизованным и военнослужащим, проходящим службу по контракту в ВС РФ. Документ опубликован на портале правовой информации.

В России 28 октября завершилась частичная мобилизация. В зону спецоперации на Украине после соответствующей подготовки отправились почти 90 тысяч человек.

Реклама

Российские военные с 10 октября наносят удары высокоточным оружием по критической инфраструктуре на Украине. В Киеве заявляют, что в результате атак повреждены порядка 40% энергетических объектов.

Реклама

С 20 октября на Украине ввели режим строгой экономии электричества. С 3 ноября в нескольких областях страны начались веерные отключения, электроснабжение подается по часам.

Ранее госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович заявил, что нужно найти выход из украинского кризиса. Однако, по его мнению, этому мешают в Киеве и на Западе, блокируя попытки России разрешить конфликт.