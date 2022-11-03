Белоруссия призвала как можно быстрее разрешить конфликт на Украине | 360°

Спецоперация 03 ноября 2022, 19:04 Белоруссия призвала как можно быстрее разрешить конфликт на Украине Госсекретарь СБ Белоруссии Вольфович: бойню на Украине нужно прекратить мирным путем РИА "Новости"

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Конфликт на Украине нужно как можно быстрее урегулировать мирным путем, считает госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович. Украина и Запад пока блокируют подобные попытки со стороны России, заявил журналистам по итогам совещания с коллегами из стран СНГ в Москве.

Вольфович отметил, что на встрече, естественно, обсуждалась ситуация на Украине.

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«Отмечено всеми, что необходимо как можно быстрее урегулировать данный конфликт мирным путем, прекратить гибель братских народов, кровопролитие», — процитировало его агентство БелТА.

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Госсекретарь белорусского Совбеза констатировал, что конфликт разгорелся «по инициативе и вине» Запада во главе с США. Именно они «столкнули два братских народа». Происходящее нужно срочно остановить, считает Вольфович.

Он посетовал на то, что украинское руководство «не воспринимает нормально» попытки России завершить все мирным путем, а Запад только усугубляет ситуацию, вместо того чтобы «образумить» украинского лидера Владимира Зеленского.

Вольфович призвал продолжать искать способы остановить «бойню».