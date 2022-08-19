Путин и Макрон вскоре проведут новый разговор после контакта техгрупп по МАГАТЭ

Президент РФ Владимир Путин и лидер Франции Эммануэль Макрон в ближайшее время могут провести еще один разговор по ситуации на ЗАЭС. Он состоится после контакта технических групп по МАГАТЭ. Об этом говорится в коммюнике Елисейского дворца, опубликованном по итогам беседы политиков.

В пресс-службе Кремля заявили, что Путин и Макрон в ходе телефонного разговора отметили важность скорейшего направления на АЭС миссии МАГАТЭ, чтобы делегация могла на месте оценить реальную обстановку.

«С российской стороны подтверждена готовность оказать инспекторам агентства необходимое содействие», — говорится в сообщении в официальном Telegram-канале «Кремль. Новости».

Путин также обратил внимание Макрона на систематические обстрелы ВСУ территории ЗАЭС. Он подчеркнул, что это создает опасность возникновения масштабной катастрофы.

Ранее постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что визит миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС может состояться в первых числах сентября, если этому снова ничто не помешает.