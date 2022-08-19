Путин рассказал Макрону об опасности обстрелов ВСУ Запорожской АЭС

Обстрелы территории Запорожской АЭС со стороны ВСУ создают риски масштабной катастрофы, заявил президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с главой Франции Эммануэлем Макроном.

«Обсуждались различные аспекты ситуации вокруг Украины. Владимир Путин, в частности, подчеркнул, что систематические обстрелы украинскими военными территории Запорожской атомной электростанции создают опасность возникновения масштабной катастрофы, способной привести к радиационному заражению обширных территорий», — сообщила пресс-служба Кремля в пятницу по итогам беседы.

В пресс-службе обратили внимание, что Макрон впервые за долгое время позвонил Путину.

В разговоре была отмечена важность скорейшего направления на Запорожскую АЭС миссии МАГАТЭ. Собеседники выразили уверенность, что делегация смогла бы оценить реальную обстановку.