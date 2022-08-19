Миссию МАГАТЭ запланировали отправить на ЗАЭС в начале сентября

Визит миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС может состояться в первых числах сентября, если этому ничего снова не помешает, сообщил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Он подчеркнул, что обстановка на ЗАЭС остается крайне тревожной, сообщил ТАСС.

«Что касается обстановки на Запорожской АЭС, то она крайне тревожная. То, что делают украинские военнослужащие, обстреливая этот ядерный объект, совершенно неприемлемо», — подчеркнул Ульянов.

По мнению постпреда РФ, МАГАТЭ не поддержит предложение Украины о создании демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС.

Ранее такую инициативу раскритиковали власти Запорожской области. Член главного совета администрации региона Владимир Рогов заявил, что такая идея безответственна. По его мнению, самым конструктивным решением по ЗАЭС стал бы режим тишины, за нарушение которого следовали бы жесткие санкции силового и экономического характера.