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    16 июня 2022, 11:09

    Пушилин заявил об отсутствии оснований для помилования приговоренных наемников из Великобритании

    Глава ДНР Пушилин: приговоренных к казни британских наемников Пиннера и Аслина не помилуют

    Оксана Кириллова

    Власти ДНР не собираются ни обменивать, ни миловать британских наемников Шона Пиннера и Эйдена Аслина, приговоренных к смертной казни за участие в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ. Об этом написал «Интерфакс» со ссылкой на заявление главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина.

    Пушилин заявил об отсутствии оснований для помилования приговоренных наемников из Великобритании

    «Обмен приговоренных к смертной казни в ДНР британцев пока не обсуждается, оснований для их помилования нет», — заявил Пушилин.

    Верховный суд 9 июня приговорил британцев Эйдена Аслина и Шона Пиннера, а также марокканца Саадуна Брагима к смертной казни. Они признали вину в «прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности». Пиннер и Брагим не отрицали, что совершали действия, направленные на насильственный захват власти. Приговор можно обжаловать в течение месяца после оглашения — и Аслин, и Пиннер, и Брагим собираются воспользоваться этим шансом.

    Российская сторона готова выслушать позицию Великобритании по поводу осужденных наемников, однако пока обращений не поступало.