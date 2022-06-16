Пушилин заявил об отсутствии оснований для помилования приговоренных наемников из Великобритании

Власти ДНР не собираются ни обменивать, ни миловать британских наемников Шона Пиннера и Эйдена Аслина, приговоренных к смертной казни за участие в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ. Об этом написал «Интерфакс» со ссылкой на заявление главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина.

«Обмен приговоренных к смертной казни в ДНР британцев пока не обсуждается, оснований для их помилования нет», — заявил Пушилин.

Верховный суд 9 июня приговорил британцев Эйдена Аслина и Шона Пиннера, а также марокканца Саадуна Брагима к смертной казни. Они признали вину в «прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности». Пиннер и Брагим не отрицали, что совершали действия, направленные на насильственный захват власти. Приговор можно обжаловать в течение месяца после оглашения — и Аслин, и Пиннер, и Брагим собираются воспользоваться этим шансом.

Российская сторона готова выслушать позицию Великобритании по поводу осужденных наемников, однако пока обращений не поступало.