Кремль заявил о готовности выслушать позицию Великобритании по приговоренным в ДНР наемникам

Российская сторона готова выслушать позицию Великобритании по поводу наемников Эйдена Аслина и Шона Пиннера, которых приговорили к смертной казни в ДНР. Пока обращений не поступало, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он уточнил, что в первую очередь обращаться нужно «к властям страны, суд которой вынес приговор», а это не Россия.

«Но, конечно, все будет зависеть от обращения из Лондона, и я уверен, что российская сторона будет готова его выслушать», — процитировало Пескова РИА «Новости».

Верховный суд 9 июня приговорил к смертной казни британцев Аслина и Пиннера, а также марокканца Саадуна Брагима за участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Накануне они признали вину в «прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности». Также Пиннер и Брагим признались, что совершали действия, направленные на насильственный захват власти.

Все трое осужденных настроены обжаловать приговор. Такая возможность у них остается в течение месяца после его оглашения. Ранее в Великобритании также заявляли о намерении обжаловать решение суда, если он выберет для наемников высшую меру наказания.