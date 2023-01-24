24 января 2023, 10:49
Пушилин назначил нового мэра Мариуполя
Врио главы ДНР Пушилин назначил Олега Моргуна мэром Мариуполя
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин освободил Константина Иващенко от замещаемой должности мэра Мариуполя. Указ, появившийся сегодня на сайте Пушилина, вступил в силу с 22 января.
Новым главой администрации города стал Олег Моргун, ранее возглавлявший Новоазовский район. Денис Пушилин подписал указ 23 января, с этого дня документ вступил в силу.
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Иващенко назначили мэром Мариуполя в апреле 2022 года, незадолго до освобождения города. До этого он был директором крупного машиностроительного завода «Азовмаш» и городским депутатом от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», приостановившей работу в конце марта.
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ВС России установили контроль над Мариуполем 21 апреля. На тот момент в городе было повреждено около 60-70% жилого фонда, не работали электричество, канализация, насосные станции. Украинские каратели убивали мирных мариупольцев, вынужденных покидать укрытия, чтобы добыть пропитание. Сейчас Мариуполь постепенно возвращается к мирной жизни, действует трехлетний план его восстановления.
ДНР
Мариуполь
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