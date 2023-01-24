Власть 24 января 2023, 10:49 Пушилин назначил нового мэра Мариуполя Врио главы ДНР Пушилин назначил Олега Моргуна мэром Мариуполя РИА «Новости»

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Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин освободил Константина Иващенко от замещаемой должности мэра Мариуполя. Указ, появившийся сегодня на сайте Пушилина, вступил в силу с 22 января.

Новым главой администрации города стал Олег Моргун, ранее возглавлявший Новоазовский район. Денис Пушилин подписал указ 23 января, с этого дня документ вступил в силу.

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Иващенко назначили мэром Мариуполя в апреле 2022 года, незадолго до освобождения города. До этого он был директором крупного машиностроительного завода «Азовмаш» и городским депутатом от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», приостановившей работу в конце марта.

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ВС России установили контроль над Мариуполем 21 апреля. На тот момент в городе было повреждено около 60-70% жилого фонда, не работали электричество, канализация, насосные станции. Украинские каратели убивали мирных мариупольцев, вынужденных покидать укрытия, чтобы добыть пропитание. Сейчас Мариуполь постепенно возвращается к мирной жизни, действует трехлетний план его восстановления.