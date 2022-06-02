Промежуточный трибунал над националистами пройдет в Мариуполе

Местом проведения промежуточного трибунала над бойцами украинских нацбатальонов станет Мариуполь, но некоторые этапы могут пройти в России, сообщила РИА «Новости» председатель комитета по уголовному и административному законодательству нарсовета ДНР Елена Шишкина.

«Будет очень логично, что он будет проходить на территории Донецкой Народной Республики», — сказала она.

Представительница нарсовета объяснила, что так как некоторые преступления совершались на территории российских регионов, например, обстрелы Белгородской области, суды над националистами могут пройти и там.

Жители Мариуполя ранее рассказали «Известиям» о зверствах националистов. Боевики расстреливали тех, кто не соблюдал комендантский час, обустраивали в жилых многоэтажках места для отдыха, а при отступлении минировали квартиры и обстреливали дома из танков.