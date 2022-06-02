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    02 июня 2022, 14:22

    Промежуточный трибунал над националистами пройдет в Мариуполе

    Нарсовет ДНР: промежуточный трибунал над боевиками пройдет в Мариуполе

    Екатерина Виславская

    Местом проведения промежуточного трибунала над бойцами украинских нацбатальонов станет Мариуполь, но некоторые этапы могут пройти в России, сообщила РИА «Новости» председатель комитета по уголовному и административному законодательству нарсовета ДНР Елена Шишкина.

    Промежуточный трибунал над националистами пройдет в Мариуполе

    «Будет очень логично, что он будет проходить на территории Донецкой Народной Республики», — сказала она.

    Представительница нарсовета объяснила, что так как некоторые преступления совершались на территории российских регионов, например, обстрелы Белгородской области, суды над националистами могут пройти и там.

    Жители Мариуполя ранее рассказали «Известиям» о зверствах националистов. Боевики расстреливали тех, кто не соблюдал комендантский час, обустраивали в жилых многоэтажках места для отдыха, а при отступлении минировали квартиры и обстреливали дома из танков.