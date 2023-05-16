Важное 16 мая 2023, 09:22 Пушилин назвал ситуацию на Угледарском направлении стабильно напряженной Пушилин заявил, что ситуация на Угледарском направлении стабильно напряженная РИА «Новости»

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Ситуация на Угледарском направлении остается стабильно напряженной. Такое заявление сделал врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Соловьев Live».

«Угледарское направление остается стабильно напряженным», — сказал Пушилин.

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Временно исполняющий обязанности главы ДНР добавил, что противник постоянно пытается улучшить позиции.

В конце апреля украинские боевики пытались контратаковать на Угледарском направлении. Однако российские военные были успешнее. Обстановка хоть и сложная, но полностью контролируемая, отмечал Пушилин.

Ранее ВСУ обстреляли Белгородскую область фосфорными бомбами из РСЗО «Град». Атаку Украина вела из Каменки Купянского района Харьковской области. По предварительным данным, никто из жителей не пострадал.