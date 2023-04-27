Важное 27 апреля 2023, 09:13 Украинские боевики попытались контратаковать на Угледарском направлении Врио главы ДНР Пушилин сообщил о попытке ВСУ контратаковать на Угледарском направлении РИА «Новости»

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Украинские военные попытались провести контратаку на Угледарском направлении. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» сообщил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.

«Они попробовали контратаковать, но у российских военных есть успехи. Ситуация остается напряженной, но полностью контролируется», — сказал он.

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На прошлой неделе врио главы республики заявлял, что националисты попытались контратаковать сразу на четырех направлениях в зоне боевых действий, но их планы полностью провалились. Пушилин отметил, что ВСУ применили тактику продвижения малыми группами при активной поддержке артиллерии.

Также ранее Пушилин сообщил, что российские военные взяли под свой контроль уже 50% города Марьинка. По его словам, почти все позиции украинских боевиков находятся в зоне видимости ВС России.