Происшествия 16 мая 2023, 09:10 Белгородскую область обстреляли фосфорными бомбами — СМИ Shot: ВСУ обстреляли Белгородскую область фосфорными бомбами из РСЗО «Град»

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Приграничные села Старый Хутор и Нижние Мельницы в Валуйском районе Белгородской области обстреляли с использованием фосфорных снарядов. Никто не пострадал, сообщил Telegram-канал Shot.

Старый Хутор находится в двух километрах от границы, а Нижние Мельницы — почти в трех. По предварительной информации, их атаковали из Каменки Купянского района Харьковской области за восемь километров от России. Боевики применили фосфорные бомбы, которые запустили при помощи реактивной системы залпового огня «Град». В одних только Нижних Мельницах нашли 12 зажигательных боеприпасов калибра 122 миллиметра. Местные жители не пострадали.

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НАТО рекомендовал западным странам отказывать Украине в поставке кассетных и фосфорных боеприпасов, несмотря на требования киевского режима. Их запретили протоколом Конвенции ООН «О негуманном оружии» в 1980 году. Вооруженные силы Украины использовали такие снаряды во время атак по Донецку и боев у аэродрома Гостомель в начале 2022 года.