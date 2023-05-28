28 мая 2023, 14:18
Пункт дислокации иностранных наемников ВСУ уничтожили в Харьковской области
ВС России поразили пункт дислокации иностранных наемников в Харьковской области
Российские военные поразили пункт временной дислокации иностранных наемников в Харьковской области. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
«Российская армия поразила пункт временной дислокации иностранных наемников ВСУ в районе города Богодухов Харьковской области», — сказал он.
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Кроме того, ВС России ударили по командно-наблюдательным пунктам 65-й и 24-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоандреевка Запорожской области и Торецк Донецкой Народной Республики, уточнил Конашенков. За прошедшие сутки на Донецком направлении ВСУ потеряли до 340 человек живой силы.
Ранее Минобороны сообщило об уничтожении складов с боеприпасами Иностранного легиона и подразделений территориальной обороны в села Жовтневого Харьковской области и в районе селам Зализный Мост Черниговской области.
Минобороны РФ
Специальная военная операция РФ на Украине
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