Спецоперация 28 мая 2023, 14:12 Склады с боеприпасами ВСУ уничтожили в трех районах проведения спецоперации Минобороны сообщило об ударах по арсеналам ВСУ и Иностранного легиона в зоне СВО РИА «Новости»

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Российские военные за минувшие сутки уничтожили склады с боеприпасами украинской теробороны и Иностранного легиона, а также штурмовых бригад ВСУ на трех участках проведения специальной военной операции. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Он подчеркнул, что склады с боеприпасами, предназначенные для боевиков 119-й бригады территориальной обороны и так называемого Иностранного легиона, Западная группировка войск уничтожила в районе села Зализный Мост Черниговской области и около села Жовтневое Харьковской области на Купянском направлении.

На этом же участке проведения специальной военной операции российские военные нанесли удары по скоплениям живой силы и техники противника, сконцентрированных в районе поселков Першотравневое и Двуречное, а также села Тимковка Харьковской области и сел Новоселовка и Стельмаховска Луганской Народной Республики.

В селах Лиман Первый и Берестовое бойцы Западной группировки войск пресекли деятельность двух групп украинских диверсантов.

«Потери противника составили свыше 30 украинских военнослужащих, бронеавтомобиль и два пикапа», — заявил Конашенков.

Еще один склад с боеприпасами, принадлежащий 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, уничтожили в селе Степовом Запорожской области. Российские войска подорвали арсеналы 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, а также оперативно-тактической группы «Лиман» в селе Георгиевка и Краматорске Донецкой Народной Республики.