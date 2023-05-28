Спецоперация 28 мая 2023, 14:07 Командно-наблюдательные пункты двух бригад ВСУ уничтожили в ДНР и Запорожской области Минобороны: ВС России уничтожили командно-наблюдательные пункты двух бригад ВСУ за сутки РИА «Новости»

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Российские военные уничтожили командно-наблюдательные пункты подразделений 24-й и 65-й мехбригад ВСУ в Донецкой Народной Республике и в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны.

Командно-наблюдательные пункты поразили в районах населенных пунктов Торецк (ДНР) и Новоандреевка (Запорожская область), уточнили в ведомстве. Кроме того, в районе Богодухова (Харьковская область) ВС РФ уничтожили пункт временной дислокации иностранных наемников.

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По данным министерства, за сутки противник потерял на Донецком направлении до 340 военных, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также САУ Krab польского производства. Достичь таких успехов смогла в результате активных действий Южная группировка войск.

На Запорожском и Южно-Донецком направлениях группировка «Восток» нанесла поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Новоандреевка, Новоданиловка, Червоное (Запорожская область) и Водяное (ДНР). За сутки на этих направлениях потери противника составили свыше 100 украинских военнослужащих, а также четыре автомобиля.