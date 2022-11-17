Важное 17 ноября 2022, 14:56 Продолжение СВО не зависит от погодных условий — Песков Представитель Кремля Песков: цели спецоперация будут выполнены при любой погоде РИА «Новости»

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Продолжение специальной военной операции на Украине не зависит от погоды. СВО продолжается и ее цели будут достигнуты. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путин Дмитрий Песков, передал ТАСС.

«Специальная военная операция продолжается, и ее продолжение не зависит от климатических, от погодных условий», — сказал он, добавив, что «ее цели будут достигнуты».

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Представитель Кремля также отметил, что власти США могут сделать Украину более сговорчивой. По его словам, американское руководство при желании может оказать влияние на украинских коллег.

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Песков также заверил, что российские требования по зерновой сделке учтены, ООН пообещала добиться снятия ограничений на экспорт удобрений и продовольствия из России. ОН добавил, что о бессрочном продлении речи не шло.