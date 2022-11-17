Важное 17 ноября 2022, 14:58 Песков заявил, что США при желании могут оказать влияние на Украину Представитель Кремля Песков: при желании США могут сделать Украину сговорчивее Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Власти США могут сделать Украину более сговорчивой, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, американское руководство при желании может оказать влияние на украинских коллег, сообщил Telegram-канал «Пул № 3».

Представитель Кремля заявил, что при желании американские власти способны повлиять на Украину в вопросе переговоров с Россией.

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«При желании Вашингтон способен оказать влияние на Киев в плане большей сговорчивости, при желании Вашингтон способен принимать во внимание озабоченности нашей страны», — рассказал Дмитрий Песков. Он добавил, что США могут отказаться от своих милитаристских планов на Украину — для этого нужно перестать накачивать ее вооружением. Представитель Кремля подчеркнул — в России абсолютно уверены в том, что при желании Штаты способны на все это.

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По словам Пескова, спецоперация будет продолжаться, ее выполнение не зависит от погодных условий. Пресс-секретарь президента напомнил, что Россия выполнит все цели и задачи, определенные в рамках выполнения СВО.