17 ноября 2022, 14:58
Песков заявил, что США при желании могут оказать влияние на Украину
Представитель Кремля Песков: при желании США могут сделать Украину сговорчивее
Власти США могут сделать Украину более сговорчивой, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, американское руководство при желании может оказать влияние на украинских коллег, сообщил Telegram-канал «Пул № 3».
Представитель Кремля заявил, что при желании американские власти способны повлиять на Украину в вопросе переговоров с Россией.
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«При желании Вашингтон способен оказать влияние на Киев в плане большей сговорчивости, при желании Вашингтон способен принимать во внимание озабоченности нашей страны», — рассказал Дмитрий Песков. Он добавил, что США могут отказаться от своих милитаристских планов на Украину — для этого нужно перестать накачивать ее вооружением. Представитель Кремля подчеркнул — в России абсолютно уверены в том, что при желании Штаты способны на все это.
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По словам Пескова, спецоперация будет продолжаться, ее выполнение не зависит от погодных условий. Пресс-секретарь президента напомнил, что Россия выполнит все цели и задачи, определенные в рамках выполнения СВО.
США
Дмитрий Песков
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
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