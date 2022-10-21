Власти Херсона назвали число погибших и раненых после удара ВСУ по переправе | 360°

Спецоперация 21 октября 2022, 02:56 Власти Херсона назвали число погибших и раненых после удара ВСУ по переправе Глава правительства Херсонской области Елисеев: два человека погибли из-за обстрела ВСУ РИА "Новости"

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Из-за удара ВСУ по переправе через Днепр в Херсоне погибли два человека. Предварительные данные после обстрела украинскими военными сообщил глава правительства Херсонской области Сергей Елисеев. Его слова опубликовали в Telegram-канале администрации региона.

Обстрел начался около 23:00 20 октября. Украина выпустила 12 ракет HIMARS в сторону гражданской переправы в районе Антоновского моста. Российские ПВО сбили 11 из 12 выпущенных снарядов.

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«По предварительным данным, в результате ракетного удара два мирных жителя погибли, еще 10 получили ранения», — говорилось в сообщении.

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В администрации Херсонской области уточнили, что переправа работает и в ночное время, так как желающих выехать на левый берег Днепра очень много.

Глава регионального правительства посетил областную больницу, куда направили пострадавших. Он поручил оказать им всю необходимую помощь. А также пообещал помочь родственникам погибших и раненых жителей.

«Украинские вооруженные формирования в который раз проявили свою звериную сущность. Сегодняшний обстрел — очередное тому доказательство. Это спланированная акция устрашения и убийства мирных жителей, которые пожелали обезопасить себя и выехать на левый берег Днепра», — заявил Елисеев.

Он подчеркнул, что на месте обстрела не было военных объектов и солдат. Там были только мирные жители и журналисты.