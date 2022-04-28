США хотят продать российские активы и направить их на помощь Украине. Но деньги разворуют по пути

Конгресс США одобрил идею конфисковать российские активы и перенаправить их на помощь Украине — как военную, так и гуманитарную. В Европе опасаются, что из-за этого может пострадать весь институт частной собственности. А политологи уверены, что деньги разворуют еще до того, как они дойдут до Украины.

Идеи США и опасения Европы

Палата представителей конгресса США одобрила законопроект, который позволит американским властям конфисковать связанные с Россией активы и продать их. По данным ТАСС, это коснется активов от двух миллионов долларов, в том числе принадлежащих российским энергетическим компаниям.

Документ еще должен подписать президент США Джо Байден. Перед началом конфискации и продажи законодатели должны будут разработать соответствующий правовой механизм. Политолог, американист Дмитрий Дробницкий уверен, что аналогичный закон в скором времени примут в Канаде, а затем — и в Европе.

Однако европейские эксперты уже предупреждают, что ЕС не сможет последовать примеру американских властей, если российские активы не связаны с уголовными делами. А также, что европейские санкции не являются основанием для их конфискации — только для заморозки.

В противном случае, по мнению Еврокомиссии, под угрозой может оказаться концепция права собственности как таковая. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Financial Times.

По мнению Дробницкого, опасения Европы далеко не безосновательны, так как если США решат конфисковать и продать российские активы, ничто не остановит Россию от того, чтобы аналогичным образом распорядиться имуществом недружественных стран в своей юрисдикции.

Грабеж под видом справедливости

Дмитрий Дробницкий оценил идею конгресса США весьма однозначно и назвал действия американских политиков грабежом.

«Одно дело арестовать в санкционных целях, хотя санкции тоже незаконны, так как в рамках международного права их может вводить только Совет безопасности ООН. Если то был грабеж, прикрытый хоть какими-то фиговыми листочками, то это просто открытый грабеж», — заявил он.

По мнению экономиста Евгения Змиева, Россия должна ответить зеркальными мерами — конфискацией иностранных компаний и активов, которые находятся в российской юрисдикции.

«Теперь у России точно развязаны руки — она может забрать все что угодно. Теперь такие правила. Я не уверен, что Россия на это пойдет прямо сейчас, но они должны понимать, что так может случиться. То есть все крупные компании сейчас должны понимать, что их тоже подставят», — сказал он.

К тому же своими действиями США, по мнению эксперта, сильно дискредитируют свою правовую систему и инвестиционную привлекательность.

Другие страны, которые активно инвестировали в США, очень сильно задумываются о сохранности сбережений в американской экономике, вообще в европейской экономике. Америка таким образом рубит сук, на котором сидит Евгений Змиев.

При этом реально на России решение конгрессменов о конфискации никак не отразится, уверен Дробницкий, так как активы уже были заморожены, соответственно, доступа к ним не было.

«Судя по всему, пока пойдет перестройка экономики на новые рельсы, она пользоваться этими активами и не сможет. Были надежды, что эти деньги удастся использовать, например, на лизинг и что-то подобное. Но в какой-то момент стало понятно, что эти деньги стали своего рода потерянным залогом», — добавил эксперт.

«Благие намерения»

Вырученные средства в США планируют направить на дополнительную гуманитарную помощь Украине, в том числе на восстановление инфраструктуры и содействие беженцам. Также деньги от продажи российских активов хотят использовать и для военной помощи стране.

Однако Дробницкий убежден, что на ход спецоперации, как и на военный потенциал Украины, это не повлияет. Объяснил это эксперт коррумпированностью структур, которые собираются продавать и перераспределять российские активы.

«Только на Западе разворовывается 35-40% гуманитарной и военной помощи. Согласно отчету комитета сената, так разворовывалась помощь Афганистану и Ираку. Там использовались те же схемы, то же оружие», — объяснил он.

По словам Дробницкого, даже 60-65% средств от предположительной продажи российских активов не дойдет до Украины. Эксперт заявил, что деньги будут разворовываться и на более низких уровнях — по пути.