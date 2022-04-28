США смогут направлять арестованные активы россиян на помощь Украине

Палата представителей Конгресса США одобрила закон о конфискации связанных с Россией активов. Деньги будут направлять на помощь Украине, сообщил ТАСС со ссылкой на телеканал C-SPAN

Законодательную инициативу демократа Тома Малиновски и республиканца Джо Уилсона поддержали 417 конгрессменов, только восемь выступили против. Предполагается, что штаты смогут изымать активы граждан других стран стоимостью от двух миллионов долларов, которые были получены при поддержке российских властей и «частично путем коррупции».

Активы будут продавать, а вырученные деньги направлять на военную помощь Украине. Их также предложили использовать для восстановления страны и помощи ее жителям в миграции, а кроме того для «содействия в развитии российскому народу, в том числе в области демократии».