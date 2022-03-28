Зарубежные банки под шумок заморозили активы России. Придется возвращать?

Хранить деньги в иностранных банках — обычная практика. Однако, невзирая на мировое право, многие страны заморозили активы Центробанка РФ за рубежом. Эксперты считают, что эти санкции придется отменить, иначе иностранные инвесторы потеряют свою прибыль.

Япония не смогла забрать вклады РФ

Глава японского Минфина заявил, что законодательство не позволяет конфисковать золотовалютные резервы центробанков других стран, которые хранятся в Банке Японии. Таким образом, забрать валютные резервы ЦБ РФ невозможно.

Ранее целый ряд стран, включая США и Евросоюз, в ответ на проведение специальной операции по демилитаризации Украины ввели санкции против Центробанка России. Министр финансов РФ Антон Силуанов расценил это как попытку организовать искусственный дефолт.

При этом замминистра экономики Украины Денис Кудин заявлял о притязаниях его страны на замороженные в Европе резервы ЦБ России. Украина надеется потратить эти средства на восстановление своей экономики. Однако законных способов передать замороженные накопления Центробанка не существует.

Практика хранить деньги в банке помогает защитить их от инфляции. Центробанк РФ приобретает активы в иностранной валюте, золоте, ценных бумагах для того, чтобы деньги приносили проценты с депозитов, написал сайт Vc.ru.

Активы разморозят ради прибыли

Экономист Александр Разуваев пояснил «360», что непосредственно золотой фонд России хранится в стране. А часть международных резервов размещена за рубежом: это депозиты, облигации наиболее развитых экономик и наиболее надежных заемщиков.

«Было обсуждение части резервов Центробанка в акции, но это актив рискованный, [поэтому] отказались. Тут нужно иметь в виду, что в резервы ЦБ входит еще Фонд национального благосостояния», — отметил Разуваев.

Он добавил, что в эти резервы попадают государственные пакеты Сбербанка и «Аэрофлота», инвестиции различных российских инфраструктурных проектов, а также три миллиарда, которые дали Украине еще при Януковиче. Хотя последние, возможно, уже списаны как безнадежный долг.

Разуваев подчеркнул, что активы были не конфискованы, а именно заморожены. Однако и этот шаг нарушает мировое право.

Разрушена вся система экономики глобальной, все правила игры. Поэтому, кстати, и арабы, и китайцы думают, куда вкладывать свои деньги, в чем платить по международной торговле. В Китае американских долгов больше чем на триллион. Как и у Японии Александр Разуваев.

По мнению Разуваева, активы России будут разморожены хотя бы затем, чтобы зарубежные инвестфонды получили свои дивиденды по акциям российских компаний.

«Я считаю, что разморозят летом, потому что [хотят получить] дивиденды в акциях наших компаний. Заодно, я думаю, к тому времени закончится военная операция», — сказал он.

География резервов ЦБ РФ

Резервы ЦБ России насчитывают 311 миллиардов долларов США в ценных бумагах иностранных эмитентов, 152 миллиарда долларов в наличной валюте на депозитах в других странах, 30 миллиардов находится в Международном валютном фонде.

Самая большая доля вкладов Центробанка РФ находится в Китае — 14,2%, в Японии хранится 13%, во Франции — 13%, в Германии — 8,5%, в США — 7,1%, в МВФ и других международных организациях — 5,1%, в Великобритании — 3,9%, в Австрии — 2,4%.

Кандидат экономических наук, профессор РАНХиГС Юрий Юденков рассказал «360», что по технологии учета и контроля денежных средств существует международная договоренность: безналичные деньги хранятся на госсчетах банков тех стран, в которых ходит данная валюта.

«Наличные вы можете хранить у себя в банке, а безналичные хранятся на корреспондентских счетах тех банков, которые эмитируют эту валюту. Йены хранятся в Японии, фунты стерлингов — в Банке Англии, доллары — в Федеральной резервной системе США», — объяснил он.

Все центральные банки хранят свою иностранную валюту на счетах в зарубежных ЦБ. Это общая практика и общая договоренность. По мнению Юденкова, то, что США, Великобритания, Франция и другие страны заморозили активы РФ, можно считать настоящим бандитизмом.