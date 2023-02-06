Спецоперация 06 февраля 2023, 16:31 «Приземлились, отбомбились». Пригожин пригласил Зеленского на воздушную дуэль за Артемовск Глава ЧВК «Вагнер» Пригожин пригласил Зеленского на воздушную дуэль за Артемовск

Читать 360tv в

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сегодня ночью произвел боевой вылет в качестве штурмана Су-24. Машина работала на Артемовском направлении. Информация об этом появилась в Telegram-канале Пригожина. На ресурсе также появились кадры, записанные во время вылета.

«Владимир Александрович [Зеленский], приземлились, отбомбились по Бахмуту (украинское название Артемовска — прим. ред.). Если будет желание, встретимся в небе. Если ваша возьмет — забирайте Артемовск. Если нет — идем до Днепра», — пообещал Пригожин на видео.

Реклама

Позже в Telegram-канале планируют опубликовать полное видеообращение, записанное в Артемовске.

Реклама

Ранее СМИ сообщили, что ВСУ несут большие потери под Артемовском и поэтому решили перебросить силы под Угледар. На обоих направлениях украинская армия — видимо, от безысходности — использует против ВС России химическое оружие, утверждает врио главы ДНР Денис Пушилин.