Спецоперация 18 марта 2024, 02:11 «Приводят в ужас». Удары ВКС России спровоцировали психические проблемы у бойцов ВСУ Генерал Кривонос: удары ВКС РФ привели к психическим проблемам у бойцов ВСУ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украинские военные пришли в ужас от ударов ВКС России управляемыми авиабомбами, а также от работы российской артиллерии. Об этом в интервью YouTube-каналу «Прямой» заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос.

«Люди, уже долгое время воевавшие, прошедшие разные горячие точки, говорят, что российская артиллерия наносит постоянно сильные удары, плюс активно используются КАБы (корректируемые авиабомбы. — прим. ред.)», — заявил он.

Реклама

По словам генерала, были случаи, когда у бойцов ВСУ из-за этого даже возникали психические проблемы.

Но это еще не самое страшное. Хуже всего, по мнению генерала, что у России имеются огромные ресурсы, которые она может в любой момент использовать в зоне специальной военной операции.

Ранее российские военные нанесли серию ударов по военным объектам в украинском Николаеве, в частности, по бронетанковому заводу, где ВСУ ремонтировали западную военную технику.

До этого издание Military Watch Magazine указало на ослабление позиций ВСУ после потери зенитно-ракетных комплексов MIM-104 Patriot и С-300, уничтоженных армией РФ в ходе боев в районе города Покровск.