Спецоперация 15 марта 2024, 18:53 Позиции ВСУ ослабли после потери ЗРК Patriot в Донбассе MWM: украинская система ПВО стала уязвимой после потери Patriot под Донецком Sebastian Gollnow / Global Look Press

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Позиции Вооруженных сил Украины в Донбассе ослабли после потери зенитно-ракетных комплексов MIM-104 Patriot и С-300 в ходе боев в районе города Покровск. Виной тому стали точные удары «Искандер-М», сообщило издание Military Watch Magazine.

«Обе системы ВС РФ уничтожили 8 марта. ЗРК С-300 и Patriot стали самыми дальнобойными системами ПВО на вооружении Украины, но их осталось мало», — отметили в материале.

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Автор статьи добавили, что российская армия сильно нарастила производство ракет 9К720 для «Искандер-М». Это повлияло на их более активное применение в зоне СВО.

Кроме того, Россия продолжает совершенствовать свои беспилотники, поэтому украинским боевикам становится все сложнее скрывать военную технику. Потери в рядах ВСУ также происходят на фоне значительного превосходства российской артиллерии.

Ранее стало известно, что ВКС России ударом ракеты «Искандер» уничтожили сразу два ЗРК Patriot на территории ДНР.