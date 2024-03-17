Важное 17 марта 2024, 18:39 Российские военные нанесли удар по бронетанковому заводу в Николаеве ВС России нанесли удар по бронетанковому заводу в Николаеве РИА «Новости»

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ВКС России поразили бронетанковый завод в Николаеве, на котором ВСУ ремонтировали получившую повреждения иностранную военную технику. Об этом РИА «Новости» сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Он предоставил видеоматериалы, на них виден высокий столб дыма, который поднялся после удара над городом.

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«Серия ударов пришлась по военным объектам в Николаеве днем 17 марта. Один из них — по бронетанковому заводу, где ремонтировали западную военную технику. Буквально на днях сюда привезли немецкие танки Leopard-2», — сказал собеседник агентства.

Лебедев отметил, что с начала 2023 года этот завод начал бесперебойную работу в три смены. При этом местных жителей на предприятие не принимали, в основном их завозили с западных регионов.

По словам координатора подполья, бронетанковый завод в Николаеве не единственный занимается ремонтом техники, но обеспечен самыми квалифицированными сотрудниками.

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