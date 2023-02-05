Важное 05 февраля 2023, 10:43 Пригожин заявил о тяжелых боях в северных кварталах Артемовска Бизнесмен Пригожин: в северных кварталах Артемовска идут бои буквально за каждую улицу РИА «Новости»

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Российский предприниматель Евгений Пригожин подтвердил, что в северных кварталах Артемовска идут бои буквально за каждую улицу. Ответ бизнесмена на запрос журналистов опубликовала в Telegram-канале пресс-служба компании «Конкорд».

«В северных кварталах Артемовска идут ожесточенные бои за каждую улицу, каждый дом, каждую лестничную клетку», — отметил основатель ЧВК «Вагнер».

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Он обратил внимание, что ВСУ никуда не отступают и бьются до последнего. По словам Пригожина, отхода украинских боевиков не происходит ни в северных кварталах, ни в южных, ни в восточных.

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В субботу, 4 февраля, проект WarGonzo сообщил, что украинские военные отступили из северных кварталов Артемовска.

Ранее боец группы «Вагнер» заявил о тяжелых городских боях в южной части Артемовска. Он уточнил, что участвующих в сражениях наемников последний раз видел в городе месяц назад.