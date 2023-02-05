Спецоперация 05 февраля 2023, 08:51 Боец группы «Вагнер» заявил о тяжелых городских боях в южной части Артемовска РИА «Новости»: боец «Вагнера» рассказал о тяжелых боях за южные кварталы Артемовска РИА «Новости»

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Тяжелые городские бои ведутся за южные кварталы Артемовска. Украинские власти продолжают посылать новые части мобилизованных, стараясь компенсировать потери в живой силе, рассказал РИА «Новости» боец группы «Вагнер».

Он уточнил, что участвующих в боях наемников последний раз видел в Артемовске в начале января.

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«Сейчас [ВСУ] уперлись уже конкретно. В две точки — там многоэтажка, длинные коридоры, укрепленные подвалы. Огневые точки противника знаем», — рассказал боец.

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По его словам, минувшей ночью российские бойцы хорошо отработали — заняли позицию и продвинулись в наступлении.

Солдат уточнил, что, по данным пленных боевиков, их забирают на улице по повестке, сажают в машины и привозят на позиции. Боец группы «Вагнер» обратил внимание, что без боя военнослужащие ВСУ очень редко сдаются — только в случае ранения или когда кончается боекомплект.

В субботу вечером стало известно, что ВСУ отступили из северных кварталов Артемовска. Бойцы ЧВК «Вагнер» начали зачистку в этой части города.