Спецоперация 06 апреля 2023, 13:39 Пригожин опроверг отступление ВСУ из Артемовска Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин: ВСУ обустроили оборону и не покидали Артемовск Официальное интернет-представительство президента Украины

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Украинские войска заняли оборону у железной дороги и на западе Артемовска. Основатель ЧВК «Вагнер», бизнесмен Евгений Пригожин опроверг отступление Вооруженных сил Украины. Пресс-служба опубликовала его комментарий в Telegram-канале.

«Надо сказать четко, что противник никуда не уходит. У них организована оборона внутри города, сначала по железной дороге, затем в районе многоэтажек западного квартала города», — сказал он.

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Евгений Пригожин пообещал зачистить Артемовск и предупредил, что уйдя из города, ВСУ обоснуются на подступах к городу и в Часовом Яре. Для того чтобы перейти к более активным боевым действиям, по его словам, нужно решить проблему снабжения боеприпасами, убедиться в защищенности флангов и улучшить работу командования.

Военкоры «Русской весны» рассказали, что подразделения ЧВК «Вагнер» продвинулись на несколько кварталов вперед. Подразделения ВСУ попали в критическую ситуацию и ушли из окрестностей стадиона «Авангард» по улице Горбатова. Украинские войска, по информации RT, понесли в Артемовске большие потери.