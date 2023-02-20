Армия 20 февраля 2023, 15:21 «Серьезнейшая проблема». Пригожин пожаловался на дефицит боеприпасов в ЧВК «Вагнер» Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин заявил о нехватке боеприпасов из-за бюрократии РИА «Новости»

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Бойцы ЧВК «Вагнер» нуждаются в боеприпасах. Поставки затянули из-за бюрократических процедур, объяснил основатель компании Евгений Пригожин. Заявление бизнесмена опубликовала его пресс-служба.

Специальный корреспондент RT Константин Придыбайло попросил его прокомментировать заявление военкора Евгения Поддубного о том, что ЧВК «Вагнер» не хватает боеприпасов. Евгений Пригожин подтвердил эту информацию.

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«Вопросы, которые я задавал по боеприпасам, остаются абсолютно нерешенными. Это серьезнейшая проблема. <…> Не могу решить эту проблему, несмотря на все свои знакомства, связи. Все тонет и вязнет, никаких решений не принимается», — ответил он.

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Бизнесмен сказал, что в целом боеприпасы в России есть, промышленность оперативно вышла не необходимые объемы и дала все, что нужно армии, даже с запасом. Он сказал, что знает склады, номера партий и где они лежат, но получить снаряды не может из-за бюрократических проволочек. Генералы и офицеры, по словам Евгения Пригожина, помогают, чем могут, чтобы решить эту проблему, но ни у кого нет понимания, когда ввели лимиты и процедуры, по которым нужно получать снаряды.

«Заявки пишутся каждый день, по согласованному регламенту передаются в соответствующие органы, но после этого никто не знает, кто должен дать ответ и куда они должны пойти. <…> Оставьте свои капризы и дайте боеприпасы», — сказал Евгений Пригожин.

Он заявил, что теперь погибают в два раза больше бойцов ЧВК «Вагнер» и других подразделений, которые она не смогла прикрыть из-за снарядного голода.

Ранее ЧВК «Вагнер» прекратила набор заключенных. По словам Евгения Пригожина, обязательства перед теми, кого успели призвать из колоний, выполнили в полном объеме.