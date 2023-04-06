Спецоперация 06 апреля 2023, 03:31 ВСУ испугались котла в Артемовске и бегут из города «РВ»: ВСУ покидают Артемовск под угрозой котла РИА «Новости»

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Украинские бойцы начали покидать Артемовск под угрозой котла, российская армия бросает в бой свежие силы. Об этом сообщили в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Военкоры ссылаются на данные украинских специалистов, изложенные в вечерней аналитической записке. По их информации, ВСУ отмечают критическую ситуацию на Бахмутском (украинское наименование Артемовска) направлении. Бойцы ЧВК «Вагнер» в центре города продвинулись еще на несколько кварталов.

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В ВСУ отметили, что «вагнеровцы» наращивают группировку и на позиции ночью прибыло еще несколько подразделений, оснащенных тепловизорами, приборами ночного видения. Оркестранты наступают на стадион «Авангард».

«В центре вчера ситуации была такой, что если бы ВСУ не вывели войска по улице Б. Горбатова, был бы котел. На утро все войска были выведены из тех кварталов», — привели военкоры Русской Весны информацию ВСУ.

Украинская сторона отметила, что бойцы ЧВК «прут очень серьезно», и на улицах городя идут тяжелые бои.