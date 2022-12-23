Спецоперация 23 декабря 2022, 05:47 Пригожин назвал сплетнями заявления США об оружии из КНДР для ЧВК «Вагнер» Пригожин назвал сплетнями заявления США о поставках оружия из КНДР для ЧВК «Вагнер» РИА «Новости»

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Заявления координатора по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джона Кирби о поставках оружия из КНДР для группы «Вагнера» назвали сплетнями и домыслами. Такое мнение о словах американского политика высказал бизнесмен Евгений Пригожин. Его комментарий опубликован в Telegram-канале компании «Конкорд».

Он отметил, что Кирби делает достаточно много заявлений, которые основаны на домыслах.

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«Всем известно, что Северная Корея уже давно не поставляет никаких вооружений в Российскую Федерацию. И таких попыток даже не делалось. Поэтому поставки оружия из КНДР — не что иное, как сплетни и домыслы», — говорится в комментарии Пригожина.

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По словам предпринимателя, «Вагнер» покупает «достаточное количество» вооружения в Штатах. Юристы могут начать процесс снятия санкций США на поставку оружия для группы, добавил Пригожин.

«Мы считаем данные ограничения абсолютно несправедливыми, в связи с тем, что ЧВК „Вагнер“ при покупке американского вооружения ни разу не нарушила международные торговые правила», — говорится в сообщении.

Ранее Кирби заявил, что КНДР якобы поставила оружие ЧВК «Вагнер». Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что он не обладает информации об этом.

Информацию о передаче Пхеньяном боеприпасов России опровергли в КНДР. Россия способна самостоятельно защитить себя, отметил представитель северокорейского МИДа, и не нуждается во внешней военной помощи.