Мир 23 декабря 2022, 04:14 Россия может защитить себя без внешней помощи, заявили в Северной Корее МИД КНДР: Россия может защитить себя без военной помощи других стран РИА «Новости»

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КНДР опровергла информацию о передаче Пхеньяном боеприпасов России. Представитель МИД отметил, что Россия способна самостоятельно защитить себя и не нуждается во внешней военной помощи, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

«Народ России — самый стойкий, и он обладает волей и возможностью обеспечить безопасность страны и ее территориальную целостность без чьей-либо военной помощи», — говорится в заявлении.

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Дипломат КНДР указал на неизменность «принципиальной позиции КНДР в вопросе „оружейных сделок“ с Россией». При этом он напомнил о поставках оружия из США, которые «принесли на Украину кровопролитие».

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МИД КНДР также назвал поставки американских вооружений властям Киева преступными. Корейский дипломат уверен, что международному сообществу нужно фокусироваться на действиях США, а не прислушиваться к беспочвенным «версиям об оружейных сделках» между КНДР и Россией.

Ранее президент Джо Байден заявил о передаче на Украину нового вооружения на сумму более одного миллиарда долларов. В пакете военной помощи есть ракетная батарея системы противовоздушной обороны Patriot.