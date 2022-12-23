Мир 23 декабря 2022, 00:19 ООН заявила об отсутствии данных о поставках оружия из КНДР в Россию Представитель ОНН Дюжаррик: у организации нет данных о поставках оружия из КНДР в Россию Pxhere

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ООН не обладает информацией о якобы поставках оружия из КНДР в Россию, о которых говорят США. Об этом заявил представитель генерального секретаря международной организации Антониу Гутерреша Стефан Дюжаррик. Его слова привел ТАСС.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Северная Корея якобы поставила оружие ЧВК «Вагнер».

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Отвечая на брифинге на вопрос о том, обладает ли ООН сведениями о передаче оружия, Дюжаррик заметил, что у нет нет подробных данных.

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«Очевидно, что вопросы передачи оружия КНДР будут рассматриваться в рамках режима соблюдения санкций. Но какой-либо дальнейшей информации на этот счет у меня нет», — сказал представитель генсека ООН.

Как сообщил Кирби ранее на брифинге, Штаты считают, что российские власти якобы не готовы к переговорам об урегулировании конфликта на Украине. Также по словам координатора стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности США, планов организовывать встречу главы Белого дома Джо Байдена и президента России Владимира Путина пока нет.