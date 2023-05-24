Спецоперация 24 мая 2023, 00:33 «Целью Артемовска был не сам Артемовск». Пригожин раскрыл главную задачу битвы за город Пригожин назвал «бахмутовскую мясорубку» главной целью боев в Артемовске РИА «Новости»

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Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал, какую цель на самом деле преследовали российские военные при взятии Артемовска. В интервью политическому консультанту Константину Долгову он сообщил, что бойцы выполнили в городе главную задачу — ликвидировали всех, кого должны были.

«Целью Артемовска был не сам Артемовск, а „бахмутская мясорубка“. И в Артемовске мы, собственно говоря, уничтожили всех, кого должны были уничтожить, выполнили задачу», — пояснил Пригожин.

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По его словам, сейчас «Вагнер» вынужден переформатироваться, дооборудоваться и довооружиться.

«Четыреста двадцать семь дней мы вкалывали как Папа Карло, потому что так было нужно. Поэтому ЧВК „Вагнер“ выходит организованно, планово и спокойно из Артемовска», — заключил бизнесмен.

Пригожин добавил, что «вагнеровцы» до 1 июня передадут свои позиции Минобороны и перейдут в полевые лагеря.

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец заявил, что следующими целями для российских военных после Артемовска станут Марьинка и Авдеевка.