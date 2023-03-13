Спецоперация 13 марта 2023, 17:14 Причину больших потерь ВСУ в Артемовске озвучили в США WSJ: ВСУ несут большие потери в Артемовске из-за проблем с вывозом раненых и боеприпасами РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украинские боевики несут огромные потери в городе Артемовске Донецкой Народной Республики в связи с проблемами с вывозом раненых и доставкой боеприпасов. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

«Украинские военные потеряли возможность использовать мощеные дороги для эвакуации раненых и поставок боеприпасов. Грунтовые трассы для многих видов колесной техники остались непроходимыми», — отметили авторы статьи.

Реклама

Ранее глава Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский заявил, что положение дислоцированных подразделений в Артемовске остается крайне тяжелым. Он отметил, что штурмовые отряды «Группы Вагнера» не оставляют попыток прорваться к центральной части города.

Реклама

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщал, что Артемовск для ВСУ является важной транспортной артерией. Взятие города позволит российским войскам наступать вглубь обороны украинских боевиков.