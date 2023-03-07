Важное 07 марта 2023, 13:08 Взятие Артемовска позволит продолжить наступление вглубь обороны ВСУ — Шойгу Глава Минобороны Шойгу: взятие Артемовска позволит России пойти вглубь обороны ВСУ РИА «Новости»

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Артемовск является важным узлом обороны Вооруженных сил Украины в Донбассе. Его освобождение позволит российской армии продолжить наступление, объявил министр обороны Сергей Шойгу. Его процитировал телеканал «Звезда».

Российские войска, по его словам, в результате наступления на Донецком и Купянском направлениях освободили населенные пункты Николаевка, Двуречная, Красная Гора, Гряниковка, Парасковиевка, продолжили освобождение Артемовска.

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«Этот город является важным узлом обороны украинских войск в Донбассе. Взятие его под контроль позволит проводить дальнейшие наступательные действия вглубь обороны ВСУ», — сказал министр.

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Сергей Шойгу добавил, что приоритетом для Минобороны России осталось сохранение жизни и здоровья личного состава и населения. Потери ВСУ, по словам министра, в феврале по сравнению с январем увеличились на 40% и превысили 11 тысяч человек. Он обвинил украинское командование в безразличии к жизням своих солдат ради прислуживания западным кураторам.