Спецоперация 07 июня 2023, 06:54 Позиции трех бригад ВСУ уничтожила группировка войск «Центр» Авиация и артиллерия группировки войск «Центр» поразила три бригады ВСУ РИА «Новости»

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Армейская авиация и артиллерия группировки войск «Центр» ударила по позициям трех бригад украинской армии на Сватовском и Краснолиманском направлениях. Начальник пресс-центра группировки Александр Савчук сообщил об этом РИА «Новости».

«Нанесено поражение по позициям 81-й аэромобильной бригады, 66-й и 67-й механизированных бригад украинских войск», — сказал он.

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Их засекли на Краснолиманском и Сватовском направлениях. В атаке задействовали ракеты авиации и артиллерию. Александр Савчук добавил, что ракетно-бомбовые удары по складу боеприпасов, огневым средствам и пунктам временной дислокации нанесли около Невского и Червоной Дибровы силами тактической авиации.

Исполнительный директор «Союза добровольцев Донбасса» Андрей Пинчук спрогнозировал активное контрнаступление украинских войск с 12 июня. Командир батальона «Восток» Александр Ходаковский заявил, что Вооруженные силы Украины уже сменили тактику и нацелились на Новодонецкое в ДНР.