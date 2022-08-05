Пожар на вокзале Донецка локализовали

Охвативший здание железнодорожного вокзала в Донецке пожар локализовали на площади 900 квадратных метров. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой заместителя начальника центра управления в кризисных ситуациях МЧС ДНР Владимира Муренкова.

Пожар начался в здании после обстрела города со стороны украинских войск. Огонь по столице Донецкой Народной Республики боевики открыли из артиллерии и реактивных систем залпового огня «Град» ранним утром.

По данным штаба территориальной обороны ДНР, ранения получили женщина и дети. Погиб один мирный житель при подрыве мины «Лепесток».

В результате атаки Киевский район города остался без света. Обесточено 16 подстанций.