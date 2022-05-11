Последствия обстрела села под Белгородом со стороны ВСУ показали в Сети

Украинские военные обстреляли село Солохи в Белгородской области. Местные жители сфотографировали последствия ударов и поделились кадрами в соцсетях.

На снимки попали поврежденные осколками снарядов дома и машины. В некоторых зданиях и автомобилях выбило окна, а на асфальте остались вмятины от ракет. На снимках видно, что удар пришелся на жилой сектор.

Ранее глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела села погиб один человек. Еще три человека получили ранения. Сейчас медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь. Губернатор назвал нынешнюю ситуацию самой тяжелой за все время обстрелов.

Бойцы ВСУ ударили по селу вечером 11 мая. Как заявил Гладков, он находится на постоянной связи с главой населенного пункта. Губернатор уточнил, что дома в селе не горят, а основное задымление происходит из-за тлеющего камыша. На месте продолжают работать пожарные расчеты.

Сейчас в Белгородской области действует «желтый» уровень террористической опасности. Власти продлили его действие до 25 мая.