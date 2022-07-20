Украина атаковала американскими ракетами мост через Днепр

Мост через Днепр в Херсонской области снова атаковали украинские войска. По объекту выпустили 12 ракет из РСЗО HIMARS, сообщили в военно-гражданской администрации региона.

В результате атаки жертв и пострадавших нет. Однако сам мост серьезно поврежден. Не исключено, что его закроют для движения.

«Восстановлению подлежит, требует времени. Скорее всего, будем перекрывать движение. Он не рухнет, это невозможно, будет просто перекрыто движение», — сказал ТАСС заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов.

В ВГА добавили, что российская система ПВО утром перехватила ракеты, выпущенные по Херсону Вооруженными силами Украины. Тогда перехватили 10 снарядов из 10.

Украинские военные 20 июля также нанесли удар по Донецку и трижды за два часа обстреляли Горловку — запустили 10 снарядов калибром 155 миллиметров, 10 ракет из БМ-21 «Град» и восемь снарядов калибром 152 миллиметра.

Донецк обстреляли тремя снарядами калибром 152 миллиметра и тремя — из ракетной системы залпового огня. ВСУ также атаковали Киевский район, запустив три снаряда калибром 152 миллиметра.