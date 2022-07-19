Власти Херсонской области усилят системы ПВО

Власти Херсонской области усилят системы противовоздушной обороны, прикрывающие мост через Днепр. Об этом в эфире Первого канала сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Люди в Херсоне никуда не разбегаются, паники нет. Сейчас усиливаем системы ПВО относительно моста», — заявил он.

Днем 19 июля украинские националисты нанесли удар по автомобильно-пешеходному Антоновскому мосту, соединяющему поселок Антоновка с городом Алешки на левом берегу Днепра, писала газета «Известия».

Всего ВСУ выпустили шесть снарядов, пять из них сбили системы ПВО, информации о пострадавших или погибших не поступало.

В Сети появились кадры последствий атаки нацистов. На видео видны большие дыры в дорожном покрытии моста.