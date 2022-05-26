Премьер-министр Финляндии посетила Украину

Премьер-министр Финляндии Санна Марин посетила населенный пункт Ирпень на Украине. Об этом сообщило украинское издание «Европейская правда».

Политик осмотрела город и пообщалась с представителями местных властей, а также обсудила вопросы восстановления Ирпеня после боевых действий.

Ранее стало известно, что Финляндия и Швеция подали заявку на вступление в состав альянса НАТО. Против нового кандидата резко выступила Турция, которая заявила, что в скандинавских странах в настоящее время сильны террористы из запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс должен подробно рассмотреть опасения Турции в связи с принятием новых членов.

Марин выразила уверенность, что конструктивные переговоры с Турцией позволят поменять ее позицию о вступлении Финляндии в НАТО.