Власти Финляндии нашли способ убедить Турцию разрешить вступление в НАТО

Премьер-министр Финляндии Санна Марин предположила, что спокойные переговоры позволят переубедить Турцию относительно ее позиции по вступлению Финляндии и Швеции в НАТО. Свое мнение финский премьер выразила в эфире телеканала Yle.

«Проблемы с Турцией могут быть решены путем спокойных переговоров и сдержанности. Я считаю, что это развеет любые опасения. Я не думаю, что для Финляндии есть какие-то очень большие вопросы», — высказалась Марин.

Она выразила надежду, что ее страна сможет стать полноценным членом НАТО уже до конца года.

Ранее стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отказался поддержать вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Он отметил, что НАТО уже совершила ошибку, приняв в свой состав Грецию, которая известна своей антитурецкой риторикой. По его мнению, положительных моментов в новом расширении Североатлантического альянса нет.

Финляндия и Швеция, ранее придерживавшиеся внеблокового статуса, приняли решение вступитть в НАТО вскоре после начала спецоперации России на Украине.