Генсек НАТО ответил на опасения Турции из-за вступления Финляндии и Швеции

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал рассмотреть опасения Турции из-за возможного расширения альянса в связи со вступлением туда Финляндии и Швеции. Он отметил, что в этот исторический момент следует сохранять единство.

«Турция является ценным союзником, и любые опасения по безопасности должны быть рассмотрены. Мы должны сохранять единство в этот исторический момент», — подчеркнул Столтенберг в своем Twitter.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отказался поддержать вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Он отметил, что альянс уже совершил ошибку, приняв в свой состав Грецию, которая известна своей антитурецкой риторикой. При этом в скандинавских странах в настоящее время сильны террористы из запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана. В некоторых странах Европы их сторонники даже заседают в парламентах.

В свою очередь, премьер-министр Финляндии Санна Марин предположила, что спокойные переговоры позволят переубедить Турцию относительно ее позиции по вступлению Финляндии и Швеции в НАТО.

Швеция и Финляндия, имевшие ранее внеблоковый статус, заявили о намерении стать членами НАТО вскоре после того, как Россия начала спецоперацию на Украине.