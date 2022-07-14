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    14 июля 2022, 11:18

    Порт Бердянска разминируют в ближайшее время

    Член совета ВГА Запорожья Рогов: порт в Бердянске закончат разминировать в ближайшее время

    Оксана Кириллова

    Разминирование порта в Бердянске завершится в ближайшее время. Саперы нашли множество опасных предметов, что и затянуло работы, рассказал ТАСС член совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

    Порт Бердянска разминируют в ближайшее время

    «Работы заканчиваются, но будут ли они [закончены] сегодня-завтра — вряд ли. В ближайшее время завершатся», — констатировал Рогов.

    Он назвал «сумасшедшими» объемы взрывоопасных предметов, которые специалисты обнаруживают в порту. Местных жителей предупредили о разминировании, чтобы они не пугались взрывов.

    Бердянск основывался и стал городом благодаря порту, и его работа всегда имела особое экономическое значение. Первое торговое судно с зерном уже вышло из Бердянска 30 июня. Тогда глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий заявил, что бердянская бухта и сам порт уже полностью безопасны.

    Главные покупатели запорожского зерна — Турция, страны Ближнего Востока, Африки. Часть контрактов на экспорт уже удалось заключить.