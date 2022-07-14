Порт Бердянска разминируют в ближайшее время

Разминирование порта в Бердянске завершится в ближайшее время. Саперы нашли множество опасных предметов, что и затянуло работы, рассказал ТАСС член совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Работы заканчиваются, но будут ли они [закончены] сегодня-завтра — вряд ли. В ближайшее время завершатся», — констатировал Рогов.

Он назвал «сумасшедшими» объемы взрывоопасных предметов, которые специалисты обнаруживают в порту. Местных жителей предупредили о разминировании, чтобы они не пугались взрывов.

Бердянск основывался и стал городом благодаря порту, и его работа всегда имела особое экономическое значение. Первое торговое судно с зерном уже вышло из Бердянска 30 июня. Тогда глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий заявил, что бердянская бухта и сам порт уже полностью безопасны.

Главные покупатели запорожского зерна — Турция, страны Ближнего Востока, Африки. Часть контрактов на экспорт уже удалось заключить.